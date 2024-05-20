Фьюри рассказал, что собирается изменить в потенциальном реванше с Усиком

Британец предположил, в чем ему нужно добавить, чтобы успех был на его стороне.

Бывший обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поразмышлял над тем, что ему нужно изменить в возможном реванше с абсолютным чемпионом Александром Усиком, чтобы одержать победу.

По словам британца, он бы больше не возился и не играл с соперником, а провел бы поединок более сконцентрировано.

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"Я не знаю, что произойдет. Думаю, в потенциальном реванше я бы делал бы то же самое, но намного больше. Я бы увеличил плотность защиты, был бы более сконцентрированным и не слишком бы много возился.

Просто мне было действительно весело в ринге. Я играл с ним, бил по корпусу, наносил апперкоты в голову. Я думал, что диктую условия боя. Я наносил ему удары по корпусу с обеих сторон", - приводит слова Фьюри Boxing Scene.

Ранее промоутер Фьюри озвучил условие для проведения реванша с Усиком.

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