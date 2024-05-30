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"Он слышал очень много голосов": Экс-чемпион посоветовал, что изменить Фьюри к реваншу с Усиком

Нельсон рассказал, что помешало британцу добиться успеха в первом бою.
Вчера, 23:05
Усик и Фьюри должны провести реванш / Getty Images
Усик и Фьюри должны провести реванш / Getty Images

Бывший чемпион мира Джонни Нельсон поделился мыслями о реванше между Тайсоном Фьюри и абсолютом супертяжелого дивизиона Александром Усиком.

По его словам, британцу, чтобы рассчитывать на успех, нужно изменить тактику и подход к поединку, а также навести порядок в своей команде.

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"Фьюри выбрал неправильную тактику на бой и если он внесет изменения, то реванш может закончиться совсем по-другому. Мы видели, что Тайсон выглядел очень хорошо в первые пять раундов.

Ему надо также внести изменения в командные действия, ведь в первом бою он слышал очень много голосов в своем углу. У него должен быть один тренер, который будет давать ему правильные указания.

Фьюри в первом поединке перехитрил сам себя, попытавшись перебоксировать бойца, который лучше его в этом. Усик более техничный боксер, а Тайсону надо было его превосходить в силовом боксе, чего он не делал. Важно также, как Тайсон подойдет к этому бою с ментальной стороны, ведь Усик стал первым, кто победил его на профиринге", - приводит слова Нельсона Sky Sports.

Ранее менеджер Фьюри озвучил свой результат первого боя с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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