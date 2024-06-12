"Я не в восторге": Дэвис не верит в победу Гвоздика над Бенавидесом

Джервонта оценил шансы украинца в поединке за титул временного чемпиона.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис поделился мыслями по поводу боя между украинцем Александром Гвоздиком и американцем Давидом Бенавидесом за временный пояс WBC в полутяжелом весе.

По словам американского боксера, он считает фаворитом этого поединка своего соотечественника.

Читай также: "Чувствует себя комфортно": Гвоздик предположил, что Бенавидес его недооценивает

"Я не в восторге от другого парня, Александра Гвоздика. Конечно, мне нужно посмотреть его поединки, но я знаю одно, что Давид Бенавидес - зверь", - приводит слова Дэвиса Boxing News 24.

Напомним, что бои Джервонты Дэвиса с Фрэнком Мартином и Александра Гвоздика с Давидом Бенавидесом состоятся 15 июня на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее Гвоздик пообещал устроить захватывающий бой с Бенавидесом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!