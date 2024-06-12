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"Я не в восторге": Дэвис не верит в победу Гвоздика над Бенавидесом

Джервонта оценил шансы украинца в поединке за титул временного чемпиона.
Вчера, 11:59
Джервонта Дэвис / Getty Images
Джервонта Дэвис / Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис поделился мыслями по поводу боя между украинцем Александром Гвоздиком и американцем Давидом Бенавидесом за временный пояс WBC в полутяжелом весе.

По словам американского боксера, он считает фаворитом этого поединка своего соотечественника.

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"Я не в восторге от другого парня, Александра Гвоздика. Конечно, мне нужно посмотреть его поединки, но я знаю одно, что Давид Бенавидес - зверь", - приводит слова Дэвиса Boxing News 24.

Напомним, что бои Джервонты Дэвиса с Фрэнком Мартином и Александра Гвоздика с Давидом Бенавидесом состоятся 15 июня на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее Гвоздик пообещал устроить захватывающий бой с Бенавидесом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик Джервонта Дэвис дэвид бенавидес

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