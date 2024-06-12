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"Чувствует себя комфортно": Гвоздик предположил, что Бенавидес его недооценивает

Украинский боксер охарактеризовал своего ближайшего соперника.
Вчера, 08:35
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик поделился мыслями о своем сопернике Давиде Бенавидесе, с которым он поборется за титул временного чемпиона по версии WBC в этом дивизионе.

По словам украинца, он не исключает, что со стороны американского оппонента присутствует недооценка по отношению к нему.

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"Если он недооценивает меня, не тренируется, как должен, так это хорошо. Я могу этому только порадоваться. Но с другой стороны, я не рассчитываю, что он будет не в форме. Это не то, что я рассматриваю, как способ его побить. Я рассчитываю увидеть наилучшую версию Бенавидеса.

Да, он обо мне говорит корректно. Возможно, это и есть признак недооценки. Так как в его случае, мне кажется, что треш-ток, это защитная реакция. Сейчас выглядит так, что он чувствует себя комфортно. Он не испытывает потребности воздействовать на меня морально. Возможно это так, а может, и нет.

Если честно, я совсем не думаю об этом. Моя задача - показать бокс, которого, по моему мнению, будет достаточно для победы", - сказал Гвоздик в комментарии ТАЙК МАЙСОН.

Напомним, что бой Гвоздик - Бенавидес должен состояться 15 июня на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее Бенавидес заявил, что не принимает во внимание возраст Гвоздика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик дэвид бенавидес

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