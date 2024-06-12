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"Не пожалеете": Гвоздик пообещал устроить захватывающий бой с Бенавидесом

Украинский боксер поделился ожиданиями от будущей схватки с американцем.
Вчера, 09:36
Давид Бенавидес и Александр Гвоздик / premierboxingchampions.com
Давид Бенавидес и Александр Гвоздик / premierboxingchampions.com

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о бое за титул временного чемпиона по версии WBC в этом дивизионе против Давида Бенавидеса.

По мнению украинского боксера, противостояние с американцем должно получиться завхватывающим.

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"Давид поднимается в весе, он все еще большой парень. Я знаю, что он будет в своей лучшей форме, как и я, а остальное меня не волнует.

У моего соперника больше профессиональных боев и он уже очень опытный боец. Если говорить о профессиональном опыте, то мы примерно равны. Возможно, он немного превосходит меня в этом, так как у Бенавидеса было больше более сильных оппонентов. Но у меня была продолжительная любительская карьера. Я провел 250 боев на любительском ринге. Так что мне есть что показать.

В любом случае фанатов ждет захватывающий и отличный поединок. Вы не пожалеете, если посмотрите его", - приводит слова Гвоздика Boxing News 24.

Бой Гвоздик - Бенавидес состоится 15 июня на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Отметим, также Гвоздик предположил, что Бенавидес его недооценивает.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик дэвид бенавидес

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