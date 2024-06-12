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"Зависит от того, что от него осталось": Экс-чемпион оценил шансы Гвоздика против Бенавидеса

Алгиери сделал прогноз на поединок украинца и американца.
Вчера, 15:12
Давид Бенавидес и Александр Гвоздик / premierboxingchampions.com
Давид Бенавидес и Александр Гвоздик / premierboxingchampions.com

Бывший чемпион мира Крис Алгиери высказался о шансах экс-обладателя титула в полутяжелом весе Александра Гвоздика против Давида Бенавидеса в бою за пояс временного чемпиона WBC в этом дивизионе.

По его мнению, насколько успешно украинец сможет выступить в этом поединке, будет зависеть от того, в каких кондициях он подойдет к противостоянию.

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"Все зависит от того, что осталось от Гвоздика. Недавно он провел несколько боев. У парня было четыре или пять лет перерыва, после чего он вернулся и одержал пару невзрачных побед.

С другой стороны Гвоздик - спортивный парень, хорошо сложен для этой весовой категории. Это его естественный вес и Давиду придется драться с ним.

Я думаю, что у Гвоздика достаточно способностей, достаточно силы и опыта, чтобы проверить Давида Бенавидеса. Вероятно, в этом поединке мы получим ответы на многие вопросы. Мы увидим, может ли он выступать в полутяжелом весе", - цитирует Алгиери Boxing News 24/7.

Бой Гвоздик - Бенавидес состоится 15 июня на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее Гвоздик пообещал устроить захватывающий бой с Бенавидесом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик дэвид бенавидес

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