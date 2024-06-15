"Я знаю, на что способен": Гвоздик раскрыл план на бой с Бенавидесом

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик высказался о будущем поединке против Давида Бенавидеса за пояс временного чемпиона по версии WBC в этом дивизионе.

В частности, украинский боксер поделился планом на предстоящее противостояние.

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"Этот бой буквально возник из ниоткуда. Я и близко не ожидал, что буду драться с ним. Но когда мне неожиданно предложили этот вариант, я сразу же им воспользовался и в тот же день подписал контракт.

Меня не волнует, будет Бенавидес драться с Канело или нет. Это его план, но и у меня есть свои планы. Очевидно, что они уверены в себе. Это хорошо. Наверное, они знают, на что он способен. А я знаю, на что способен я. Посмотрим, что произойдет. План на бой? Я буду его бить и не буду пропускать в ответ", - приводит слова Гвоздика Boxing Scene.

Бой Гвоздик - Бенавидес состоится 15 июня на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее сообщалось, что Гвоздик и Бенавидес показали одинаковый вес перед боем.

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