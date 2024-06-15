Гвоздик - Бенавидес: результаты взвешивания
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в своем ближайшем бою поборется за титул временного чемпиона по версии WBC в этом дивизионе с Давидом Бенавидесом.
Поединок украинца и американца состоится 15 июня на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.
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Накануне боя состоялась официальная процедура взвешивания участников боксерского шоу от промоутерской компании Premier Boxing Champions, по итогам которой Гвоздик и Бенавидес показали одинаковый вес.
Результаты взвешивания Гвоздик - Бенавидес:
- Александр Гвоздик - 174,2 фунта (79,02 кг)
- Давид Бенавидес - 174,2 фунта (79,02 кг)
Также соперники провели традиционную битву взглядов.
Ранее Гвоздик пообещал устроить захватывающий поединок с Бенавидесом.
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