Гвоздик - Бенавидес: результаты взвешивания

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в своем ближайшем бою поборется за титул временного чемпиона по версии WBC в этом дивизионе с Давидом Бенавидесом.

Поединок украинца и американца состоится 15 июня на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Читай также: "Мне плевать, что думают люди": Гвоздик уверен, что способен одолеть Бенавидеса

Накануне боя состоялась официальная процедура взвешивания участников боксерского шоу от промоутерской компании Premier Boxing Champions, по итогам которой Гвоздик и Бенавидес показали одинаковый вес.

Результаты взвешивания Гвоздик - Бенавидес:

Александр Гвоздик - 174,2 фунта (79,02 кг)

- 174,2 фунта (79,02 кг) Давид Бенавидес - 174,2 фунта (79,02 кг)

Также соперники провели традиционную битву взглядов.

Ранее Гвоздик пообещал устроить захватывающий поединок с Бенавидесом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!