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Гвоздик - Бенавидес: результаты взвешивания

Состоялась официальная церемония взвешивания украинского и американского боксеров.
Сегодня, 09:32
Давид Бенавидес и Александр Гвоздик / premierboxingchampions.com
Давид Бенавидес и Александр Гвоздик / premierboxingchampions.com

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в своем ближайшем бою поборется за титул временного чемпиона по версии WBC в этом дивизионе с Давидом Бенавидесом.

Поединок украинца и американца состоится 15 июня на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

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Накануне боя состоялась официальная процедура взвешивания участников боксерского шоу от промоутерской компании Premier Boxing Champions, по итогам которой Гвоздик и Бенавидес показали одинаковый вес.

Результаты взвешивания Гвоздик - Бенавидес:

  • Александр Гвоздик - 174,2 фунта (79,02 кг)
  • Давид Бенавидес - 174,2 фунта (79,02 кг)

Также соперники провели традиционную битву взглядов.

Ранее Гвоздик пообещал устроить захватывающий поединок с Бенавидесом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик дэвид бенавидес

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