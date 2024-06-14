"Мне плевать, что думают люди": Гвоздик уверен, что способен одолеть Бенавидеса

Украинский боксер не считает себя аутсайдером в бою за титул временного чемпиона.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик поделился ожиданиями от предстоящего боя против Давида Бенавидеса за пояс временного чемпиона по версии WBC в этом дивизионе.

По словам украинского боксера, он не обращает внимание на мнение боксерской общественности, где его преимущественно называют аутсайдером противостояния, и уверен, что способен одержать победу.

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"Меня не волнует, что думают люди. Это их мнение, а не мое. У меня с этим нет проблем. Я чувствую, что могу победить, потому что верю в себя.

Я усердно тренировался и знаю, на что способен. Мне плевать, что думают люди. Я разберусь с ним", - приводит слова Гвоздика The Ring.

Бой Гвоздик - Бенавидес состоится 15 июня на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее Гвоздик пообещал устроить захватывающий поединок с Бенавидесом.

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