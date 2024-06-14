Гвоздик и Бенавидес провели дуэль взглядов перед боем
Украинец и американец 15 июня поборются за титул временного чемпиона.
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в своем ближайшем поединке подерется за титул временного чемпиона по версии WBC в этом дивизионе с Давидом Бенавидесом.
Бой украинца и американца состоится 15 июня на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.
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Перед поединком соперники встретились на пресс-конференции и устроили традиционную битву взглядов.
Видео дуэли взглядов Гвоздика и Бенавидеса:
Ранее Гвоздик пообещал устроить захватывающий бой с Бенавидесом.
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