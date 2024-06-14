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Гвоздик и Бенавидес провели дуэль взглядов перед боем

Украинец и американец 15 июня поборются за титул временного чемпиона.
Сегодня, 08:32
Давид Бенавидес и Александр Гвоздик / instagram.com/wbcboxing
Давид Бенавидес и Александр Гвоздик / instagram.com/wbcboxing

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в своем ближайшем поединке подерется за титул временного чемпиона по версии WBC в этом дивизионе с Давидом Бенавидесом.

Бой украинца и американца состоится 15 июня на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

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Перед поединком соперники встретились на пресс-конференции и устроили традиционную битву взглядов.

Видео дуэли взглядов Гвоздика и Бенавидеса:

Ранее Гвоздик пообещал устроить захватывающий бой с Бенавидесом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик дэвид бенавидес

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