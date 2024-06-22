Дэвиса обвинили в избегании боя с другим чемпионом легкого дивизиона

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли считает, что обладатель титула WBA в легком весе Джервонта Дэвис не хочет встречаться в ринге с чемпионом по версии WBC Шакуром Стивенсоном.

По его мнению, Шакур является неудобным соперником для Джервонты и способен одержать победу.

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"Это слив. Давайте говорить откровенно: это слив. Конечно, Дэвис будет говорить, что его не интересует этот бой, поскольку он не хочет гоняться за этим кошмаром. Шакур будет то тут, то там. Это Шакур. Он будет сближаться и отходить. Стивенсон дерется со странными передвижениями. Он чертовски хорош на ногах, он чертовски хорошо контролирует дистанцию.

У "Танка" короткие, небольшие руки. Ему будет сложно дотянуться до Стивенсона. Дэвису придется попадать по движущейся мишени. Шакур великолепен в этом. Я не думаю, что он будет стоять и обмениваться с Дэвисом ударами. Он будет наносить один-два удара, а затем уходить подальше.

Называйте этот бой скучным или как хотите. Сейчас я говорю вам, что Шакур победит в этом поединке", - сказал Брэдли в комментарии Fight Hub TV.

Ранее Дэвис отреагировал на возможность подраться с Ломаченко.

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