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Чисора назвал лучшего боксера, с которым он выходил на ринг

Выбор британского боксера пал на Александра Усика.
Сегодня, 14:43
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Британский боксер Дерек Чисора назвал лучшего боксера по его мнению.

Боксер заявил, что Александр Усик заставлял его сильно потеть на ринге. Также он отменил великолепные тактику и технику украинца.

"Да, Усик - лучший боец, с которым я дрался, потому что он просто заставляет тебя работать, когда ты не хочешь работать. Когда ты хочешь быстро перевести дыхание, он все наседает на тебя и наседает. Как по мне, я дрался отлично. У нас была тактика, согласно которой мы должны были выиграть семь раундов и могли проиграть остальные, но все пошло не так, как мы планировали.

В общем, Усик не нокаутирует тебя одним ударом. Он проводит комбинации из 4-5 ударов, как мы видели в бою с Тайсоном Фьюри. Он разбил Фьюри нос, и Тайсона не понимал, что происходит. Сложно объяснить это, пока ты не окажешься на ринге с Усиком", - сказал Чисора для Secondsout.

Ранее также Гвоздик объяснил свою тактику в бою с Бенавидесом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Дерек Чисора

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