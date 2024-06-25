Чисора назвал лучшего боксера, с которым он выходил на ринг

Британский боксер Дерек Чисора назвал лучшего боксера по его мнению.

Боксер заявил, что Александр Усик заставлял его сильно потеть на ринге. Также он отменил великолепные тактику и технику украинца.

"Да, Усик - лучший боец, с которым я дрался, потому что он просто заставляет тебя работать, когда ты не хочешь работать. Когда ты хочешь быстро перевести дыхание, он все наседает на тебя и наседает. Как по мне, я дрался отлично. У нас была тактика, согласно которой мы должны были выиграть семь раундов и могли проиграть остальные, но все пошло не так, как мы планировали.

В общем, Усик не нокаутирует тебя одним ударом. Он проводит комбинации из 4-5 ударов, как мы видели в бою с Тайсоном Фьюри. Он разбил Фьюри нос, и Тайсона не понимал, что происходит. Сложно объяснить это, пока ты не окажешься на ринге с Усиком", - сказал Чисора для Secondsout.

Ранее также Гвоздик объяснил свою тактику в бою с Бенавидесом.

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