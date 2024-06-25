Экс-соперник Ломаченко сообщил, что его бой с Дэвисом может не состояться

Теофимо Лопес утверждает, что у американского боксера есть другой вариант.

Обладатель титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес сообщил, что бой между обладателями титулов IBF и WBA в легком дивизионе Василием Ломаченко и Джервонтой Дэвисом соответственно может не состояться.

Боксер утверждает, что у американца есть договоренность о реванше с Исааком Крусом.

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"Мне нужно вам сообщить. Я пытался организовать поединок с Исааком Крусом. Я говорил с его менеджером, а он сказал: "Воу-воу, мы только что получили чемпионский бой. У нас будет реванш с Джервонтой Дэвисом".

Так что вы увидите это очень быстро. Я говорю все как есть, поэтому мне не стыдно", - приводит слова Лопеса talkSPORT.

Ранее Александр Усик отреагировал на потенциальный бой Ломаченко - Дэвис.

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