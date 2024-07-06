Известный тренер назвал единственного легковеса, который способен победить Стивенсона

Авторитетный тренер Тедди Атлас считает, что единственным в легком дивизионе, кто может победить чемпиона по версии WBC Шакура Стивенсона, является обладатель пояса WBA Джервонта Дэвис.

По мнению специалиста, на данный момент "Танк" - очевидный лидер легкой весовой категории.

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"Джервонта Дэвис - лидер легкого веса. Сейчас он находится на пике, он может делать все. Забудьте о том факте, что он самый мощный панчер. Он также потрясающий контрпанчер, который расставляет ловушки и может использовать свои ноги, когда это нужно. Дэвис терпелив, когда необходимо быть терпеливым, он рациональный и умный. Сейчас у него есть полный набор.

Пожалуй, он единственный парень, который сейчас может победить Шакура Стивенсона. С Шакуром так сложно драться из-за его стиля, навыков, глаз, ног, скорости рук, способа контролировать дистанцию. Дэвис - единственный парень, который, вероятно, может расшифровать Шакура Стивенсона. Вот насколько он хорош. Поэтому он лидер", - приводит слова Атласа Seconds Out.

Ранее Стивенсон назвал четверку лучших легковесов, распределив их по местам.

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