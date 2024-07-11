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Стивенсон озвучил истинную причину скучного выступления в последнем победном бою

Американский чемпион признался, почему выглядел не совсем убедительно.
Сегодня, 13:54
Стивенсон победил Арутюняна / Getty Images
Стивенсон победил Арутюняна / Getty Images

Чемпион мир по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон рассказал, почему показал скучное выступление в бою с Артемом Арутюняном, которого он одолел единогласным решением судей.

По словам американского боксера, он получил повреждения обеих рук в поединке.

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"Да, обе мои руки были хрупкие. Но я собираюсь исправить это в межсезонье", - написал Стивенсон в соцсетях.

Также информацию о травме подтвердил известный тренер Дерек Эннис.

"Шакур в этом бою сделал то, что обычно делает. Он боксировал и побеждал, но я говорил с ним вечером. Стивенсон сказал, что у него были повреждены обе руки. Я разговаривал с его кузеном, и он сказал, что у Шакура всегда болят руки, когда он наносит удары", - сказал тренер в комментарии YSM Sports Media.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Стивенсон - Арутюнян.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шакур Стивенсон

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