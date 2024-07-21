Тренер Дэвиса намекнул на наиболее вероятного соперника после отказа Ломаченко

Джервонта может провести объединительный бой с другим чемпионом.

Кенни Эллис, тренер чемпиона мира по версии WBA в легком весе Джервонты Дэвиса, высказался о потенциальном сопернике его подопечного после отказа от боя обладателя пояса IBF Василия Ломаченко.

Наставник американского боксера считает, что нынешняя ситуация дает шанс подраться с "Танком" Шакуру Стивенсону, который владеет титулом WBC.

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"Предоставил ли Василий Ломаченко Шакуру Стивенсону возможность, которую тот искал? Получим ли мы наконец-то бой "Танк" - Шакур? Ваши мысли?" - написал Эллис в Instagram.

Ранее были названы три потенциальных соперника Дэвиса после отказа Ломаченко.

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