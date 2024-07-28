"Что за бой": Промоутера Усика восхитила победа Чисоры над Джойсом

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал победу Дерека Чисоры над Джо Джойсом.

По его словам, его впечатлила победа британского ветерана.

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"Я потрясен. Мы пришли сюда поддержать Чисору, и он выступил именно так, как мы от него ожидали. Но что за бой! Это исторический поединок. Я вполне уверен, что люди потом будут пересматривать бой и говорить: "Я помню эти три раунда. Они просто совершенно безумные".

Дерек - мой друг, друг Усика, наш одноклубник. Я удивлен. Когда Чисора выходил на ринг, он выглядел нокаутированным, но что он сделал!

Как Усик отреагировал на победу Чисоры? Он смеялся. Безумно смеялся", - сказал Красюк в комментарии Seconds Out.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Чисора - Джойс.

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