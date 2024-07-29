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"Думал, все уже решено": Потенциальный соперник Дэвиса отреагировал на отказ Ломаченко от боя

Исаак Крус выразил готовность провести реванш с "Танком".
Сегодня, 09:52
Исаак Крус и Джервонта Дэвис / Getty Images
Исаак Крус и Джервонта Дэвис / Getty Images

Чемпион по версии WBA в первом полусреднем весе Исаак Крус прокомментировал решение обладателя титула IBF в легком дивизионе Василия Ломаченко отказаться от боя с чемпионом WBA в его категории Джервонтой Дэвисом.

Мексиканский боксер заявил, что готов провести реванш с американцем.

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"Я был удивлен, так как думал, что все уже решено. Видимо, он не хотел драться с Джервонтой, но нужно уважать решение Ломаченко. Это просто означает, что я в лучшем положении, чтобы получить бой с Дэвисом. Я готов драться в любую дату ближе к концу года. Я буду готов.

Я не знаю причин, но мы должны уважать решение Ломаченко. Я не знаю, кого еще могут предложить "Танку", но надеюсь, что это будет привлекательно для болельщиков", - приводит слова Круса Boxing Scene.

Напомним, что в декабре 2021 года Дэвис победил Круса единогласным решением судей.

Ранее катмен Ломаченко оценил отказ от боя с Дэвисом.

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