"Думал, все уже решено": Потенциальный соперник Дэвиса отреагировал на отказ Ломаченко от боя

Чемпион по версии WBA в первом полусреднем весе Исаак Крус прокомментировал решение обладателя титула IBF в легком дивизионе Василия Ломаченко отказаться от боя с чемпионом WBA в его категории Джервонтой Дэвисом.

Мексиканский боксер заявил, что готов провести реванш с американцем.

Читай также: Портер встал на защиту Ломаченко после отказа от боя с Дэвисом

"Я был удивлен, так как думал, что все уже решено. Видимо, он не хотел драться с Джервонтой, но нужно уважать решение Ломаченко. Это просто означает, что я в лучшем положении, чтобы получить бой с Дэвисом. Я готов драться в любую дату ближе к концу года. Я буду готов.

Я не знаю причин, но мы должны уважать решение Ломаченко. Я не знаю, кого еще могут предложить "Танку", но надеюсь, что это будет привлекательно для болельщиков", - приводит слова Круса Boxing Scene.

Напомним, что в декабре 2021 года Дэвис победил Круса единогласным решением судей.

Ранее катмен Ломаченко оценил отказ от боя с Дэвисом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!