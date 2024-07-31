Хирн выразил готовность стать промоутером Стивенсона

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон может стать подопечным известного промоутера Эдди Хирна после того, как у него закончился контракт с Top Rank.

Глава Matchroom Boxing выразил готовность начать сотрудничество с американским боксером.

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"Я встречался с Шакуром, Джеем Принсом и Джошем Дубиным. Они отличная команда. Это был действительно честный разговор, и он был таким: "Я бы с удовольствием подписал тебя. Мне нужно дать тебе правильные бои, и если я не смогу этого сделать, может быть, я не тот парень, с которым тебе нужно быть. Мы все согласны с тем, что при наличии нужных боев я правильный парень для этой работы, но я должен дать правильные бои".

Я бы с удовольствием поработал с Шакуром, но это должно быть правильным для него. Это должно быть правильным и для нас. Со своей стороны, я хотел бы быть промоутером Шакура, потому что считаю, что он отличный боец", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Ранее сообщалось, что Джервонта Дэвис и Шакур Стивенсон договорились о бое.

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