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"Лучший промоутер": Стивенсон рассказал, с кем может начать сотрудничество

Американский чемпион выбирает новую компанию после того, как покинул Top Rank.
Вчера, 23:36
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон рассказал, с кем может подписать контракт после завершения сотрудничества с промоутреской компанией Top Rank.

Американский боксер рассматривает варианты Mayweather Promotions Флойда Мейвезера и Matchroom Boxing Эдди Хирна.

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"У меня нет ничего, кроме уважения и любви к Флойду. Он много со мной разговаривал и помогал мне.

Я думаю, Эдди Хирн - один из лучших промоутеров. В Top Rank есть ESPN. Но с точки зрения продвижения, Эдди Хирн - лучший промоутер", - приводит слова Стивенсона журналист Майкл Бенсон.

Ранее Стивенсон сообщил, с кем может провести бой, если Ломаченко договорится с Дэвисом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флойд Мейвезер Эдди Хирн Шакур Стивенсон

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