Стивенсон отреагировал на новость о договоренности с Дэвисом
Шакур ответил, будет ли объединительный бой с Джервонтой.
Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон отреагировал на информацию о том, что он якобы согласовал бой с обладателем пояса WBA Джервонтой Дэвисом.
Американский боксер у себя в соцсетях заявил, что новость о договоренности по поводу объединительного поединка является неправдивой.
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"Это фейк", - написал Стивенсон в сети X.
This is FAKE!! https://t.co/i9I05DpcoJ— Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) July 30, 2024
Ранее сообщалось, что Эдди Хирн выразил готовность стать промоутером Стивенсона.
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