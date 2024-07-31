Стивенсон отреагировал на новость о договоренности с Дэвисом

Шакур ответил, будет ли объединительный бой с Джервонтой.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон отреагировал на информацию о том, что он якобы согласовал бой с обладателем пояса WBA Джервонтой Дэвисом.

Американский боксер у себя в соцсетях заявил, что новость о договоренности по поводу объединительного поединка является неправдивой.

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"Это фейк", - написал Стивенсон в сети X.

Ранее сообщалось, что Эдди Хирн выразил готовность стать промоутером Стивенсона.

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