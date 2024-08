Обидчик Деревянченко и жертва Альвареса получил следующего соперника

🚨 MUNGUIA’S ESPN DEBUT IS SET 🚨 The Tijuana titan will face unbeaten contender Erik Bazinyan on Friday, Sept. 20 live on @ESPN . #MunguiaBazinyan | On-sale Aug. 7 pic.twitter.com/nhD5tF4GFd

