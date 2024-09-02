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Фьюри назвал условие, при котором подерется со своим другом Паркером

Британец смягчил позицию по поводу боксера, против которого "никогда" не выйдет в ринг.
Сегодня, 10:58
Джозеф Паркер и Тайсон Фьюри / Getty Images
Джозеф Паркер и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что может провести поединок против обладателя временного пояса WBO Джозефа Паркера, с которым ранее никогда не собирался драться.

По словам британца, он выйдет в ринг против своего друга, если бой будет действительно выгодным для его оппонента.

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"Джозеф Паркер? Послушайте, если это поможет ему заработать деньги, которые изменят его жизнь и помогут его семье и детям. Я уверен, что он это сделает", - приводит слова Фьюри Seconds Out.

Ранее Паркер сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Джозеф Паркер

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