Фьюри назвал условие, при котором подерется со своим другом Паркером

Британец смягчил позицию по поводу боксера, против которого "никогда" не выйдет в ринг.

Бывший чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что может провести поединок против обладателя временного пояса WBO Джозефа Паркера, с которым ранее никогда не собирался драться.

По словам британца, он выйдет в ринг против своего друга, если бой будет действительно выгодным для его оппонента.

Читай также: Фьюри назвал боксера, с которым никогда не проведет бой

"Джозеф Паркер? Послушайте, если это поможет ему заработать деньги, которые изменят его жизнь и помогут его семье и детям. Я уверен, что он это сделает", - приводит слова Фьюри Seconds Out.

Ранее Паркер сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!