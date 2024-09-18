Польский пропоутер отреагировал на арест Усика в Кракове: Страшный позор на весь мир

Вчера, 17 сентября, поздно вечером украинского боксера Александра Усика неожиданно арестовали в аэропорту Кракова (Польша). Однако довольно быстро отпустили, но само событие вызвало большой резонанс среди общества.

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Польский промоутер Анджей Василевский высказался о происшествии, раскритиковав местных правоохранителей:

"Большой чемпион, абсолютный чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик, конечно же, теперь свободен.

Я хотел бы знать, кто и почему приказал одеть на него наручники, даже на это короткое время, как на обычного преступника в аэропорту Балицы. Ужасный позор на весь мир", - написал специалист в Twitter.

Напомним, свой следующий поединок Усик должен провести 21 декабря против Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии.

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