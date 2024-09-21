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Промоутер считает, что Усик будет мешать Джошуа в бою с Дюбуа

Функционер предположил, как присутствие украинского чемпиона скажется на его бывший соперниках.
Сегодня, 12:58
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, прокомментировал присутствие на бое с Энтони Джошуа обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика.

По его мнению, украинский боксер может оказать негативное воздействие на сопернике его клиента.

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"Усик будет на этом поединке, как и Тайсон Фьюри, но я не думаю, что это как-то повлияет на Дюбуа. Это может отвлечь внимание Эй Джея, поскольку Усик дважды его победил.

В данный момент Усик - лидер супертяжелого веса, он парень на вершине, а Джошуа и Дюбуа пытаются заполучить победителя реванша между Тайсоном и Александром. Они знают, насколько важен этот бой, и я верю, что победитель этого противостояния подерется с победителем поединка в декабре", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Напомним, на ISPORT доступен прогноз на бой Энтони Джошуа - Даниэль Дюбуа.

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