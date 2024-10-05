Украинский боксер спаррингует с россиянином Бетербиевым

Украинский боксер полутяжелого веса Егор Великовский (11-0, 7 КО) провел тренировочный лагерь с российским чемпионом WBO, WBC и IBF Артуром Бетербиевым (20-0, 20 КО).

Великовский помогает Бетербиеву готовиться к бою еще с одним россиянином Дмитрием Биволом.

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"После трех недель непростых спаррингов с чемпионом мира чувствую заряд мотивации, уверенности и ощущения нового этапа в моей профессиональной карьере".

Поединок Бетербиев - Бивол состоится 12 октября.

Напомним, что Бетербиев публично поддерживает главу Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее сообщалось, что менеджер Усика сравнил Фьюри с путиным и послал Тайсона.

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