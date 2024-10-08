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"Громила": Фьюри хочет набрать вес для реванша с Усиком

Тайсон сравнил свои две версии.
Сегодня, 09:42
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри высказался по поводу реванша с Александром Усиком.

Британец намекнул, что собирается набрать массу для второго поединка.

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Сначала Тайсон опубликовал фото в Instagram своей физической формы перед первым поединком с Александром: "Был в форме, как никогда в жизни, но это не "Цыганский король".

Затем Фьюри заявил, что его лучший вес - это 277 фунтов:

"Это он, 19 st 11 lbs (277 фунтов или 125, 64 кг), громила".

Ранее Боб Арум дал совет Фьюри перед реваншем с Усиком.

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