Майк Тайсон назвал лучшего боксера в мире

Легенда мирового бокса Майк Тайсон высказался по поводу Теренса Кроуфорда.

По словам бывшего чемпиона мира, американец является лучшим боксером на данный момент, он он не пользуется популярностью.

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"Сейчас намного легче из-за технологий. Больше людей может посмотреть, как дерется твой боец. Но они не зарабатывают те деньги, которые были в наше время.

Посмотрите на Теренса Кроуфорда. Он лучший боксер мира, но он не может собрать даже 5000 болельщиков. Если хочет быть лучшим – нужно делать больше. Вы должны развлекать, быть восхитительным.

Современные боксеры могут побить кого угодно, но они не могут заработать нормальные деньги и продать много билетов", - приводит слова легенды бокса World Boxing News.

Ранее была раскрыта сумма, которую заработает Майк Тайсон за бой с Джейком Полом.

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