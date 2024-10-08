"Двигался как Али": Тим Цзю предсказал судьбу реванша Усик - Фьюри

Бывший чемпион считает, что имя победителя зависит от одного человека.

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Тим Цзю поделился мнением о реванше обладателя титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом дивизионе Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

По словам титулованного спортсмена, исход поединка будет зависеть от британца.

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"Все зависит от кондиций Фьюри. В первых шести раундах мы видели, что Фьюри был нетронутым, он был словно Али: двигался, заставлял Усика промахиваться.

Усик разработал план на этот поединок таким образом, чтобы активнее включиться в поздних раундах. Так что все действительно зависит от кондиций Фьюри", - сказал Цзю в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее Арум назвал соперника для победителя реванша Усик – Фьюри.

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