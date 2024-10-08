Тренер Бетербиева: Артур каждый раз отправлял Усика на канвас

Марк Ремсей, тренер чемпиона WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева, высказался о возможном бое с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком.

Специалист рассказал, что у представителя россии есть успешный опыт в боях с украинцем.

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"Я знаю, что они сражались трижды: Артур выиграл одно сражение и проиграл два. Но вы должны знать, что тогда сборная россии поставила Артура в категорию 91 кг – это был не его вес.

Он был в дивизионе 81 кг, а Усик был гораздо больше. Он все равно каждый раз отправлял его на канвас, он был хорошим вызовом, несмотря на разницу в весе", - приводит слова тренера Kevin Iole.

Усик победил Бетербиева в четвертьфинале Олимпиады-2012 в Лондоне.

Ранее бывший чемпион мира заявил, что Льюис лучший боксер чем Усик и Владимир Кличко.

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