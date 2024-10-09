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"Бесценный опыт": Сиренко раскрыл детали спарринга с Усиком

Владислав провел подготовку со звездным соотечественником.
Сегодня, 19:40
Владислав Сиренко / vladsirenkoboxing
Владислав Сиренко / vladsirenkoboxing

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (22-0, 19 КО) рассказал о спаррингах с чемпионом WBC, WBA, WBO, IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО).

По словам спортсмена, он получил солидный опыт.

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"Имел возможность провести достаточно много раундов спарринга с ним.

Для меня это был бесценный опыт, который помогает мне на протяжении своей карьеры. Спаринги с топовыми бойцами никогда не бывают легкими", - приводит слова Сиренко Ukrsport.pro.

Отметим, что 2 октября Владислав победил американца Брендона Кармака техническим нокаутом в четвертом раунде.

Напомним, бой Богачука в андеркарде реванша Усик - Фьюри официально подтвержден.

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