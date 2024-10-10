Промоутер Джошуа назвал лучший бой в боксе
Промоутер Эдди Хирн высказался по поводу поединка Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.
По словам функционера, этот поединок является лучшим в боксе.
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"Это лучший бой в боксе! Весь мир должен знать, насколько крутым является этот поединок – сойдутся два непобежденных чемпиона мира.
На кону каждый боксерский пояс, слава, деньги и право на эту весовую категорию", - приводит слова Хирна Eurosport.
Бой Бивол – Бетербиев состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Боксеры разыграют звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.
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