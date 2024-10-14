Опетая оценил свои шансы в бою с Усиком

Австралиец уверен, что создал бы проблем украинцу.

Чемпион IBF в тяжелом весе Джей Опетая (25-0, 19 KO) поделился мыслями о возможном бое с обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО).

По словам австралийца, он готов оказаться в ринге с представителем Украины.

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"У меня нет неуважения к нему. Он один из лучших боксеров этого поколения. Я бы с радостью разделил с ним ринг.

Для меня было бы честью сразиться с бойцом такого статуса. Мне кажется, я мог бы хорошо себя проявить", - приводит слова австралийца Seconds Out.

12 октября Опетая победил Джека Месси техническим нокаутом в 8-м раунде и защитил титул IBF.

Ранее Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться.

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