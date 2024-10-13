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Тренер Баколе оценил вероятность боев с Усиком и Дюбуа

Наставник конголезского супертяжеловеса высказался о чемпионах дивизиона.
Сегодня, 11:59
Мартин Баколе / Getty Images
Мартин Баколе / Getty Images

Билли Нельсон, тренер супертяжеловеса Мартина Баколе, высказался о вероятности боев с чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO Александром Усиком и обладателем пояса IBF Даниэлем Дюбуа.

Наставник конголезского боксера считает, что чемпионы дивизиона будут избегать боя с его подопечным.

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"Усик не будет драться с Мартином и меня нисколько не удивит, если Даниэль убежит. Они уже были на ринге с моим парнем. Мартин остановил Усика и уничтожил Дюбуа.

Баколе не совсем был в форме, когда спарринговал с Даниэлем, но все равно заставил его сдаться и сломал нос. Это факт. Мартин уже рассказывал, как все произошло. Я был там. Барри МакГиган был там. Так что я не лгу.

Такая же история с Усиком, хотя я не видел тот спарринг. Баколе рассказал об этом на Sky Sports. Зачем было бы публично заявлять, если это не правда? В любом случае, это будет потрясающий бой. Усик сейчас лучший супертяжеловес в мире", - сказал тренер в комментарии Boxing Social.

Ранее IBF назначила бой для определения обязательного претендента на титул Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа Мартин Баколе

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