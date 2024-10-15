"Набил Фьюри, как мячик для пинбола": промоутер назвал лучшего боксера в мире

Том Леффлер, промоутер Сергея Богачука, высказался по поводу Александра Усика.

По словам функционера, представитель Украины является лучшим боксером в мире независимо от весовой категории.

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"Усик – один из величайших боксеров в истории. Сейчас он точно лучший в мире независимо от весовой категории. У него замечательная любительская карьера, золото ОИ.

В хевивейте он побеждает ребят, которые на 15-20 килограммов тяжелее его, это невероятно. У него замечательный боксерский интеллект.

Он доминировал с Джошуа, и набил Фьюри, как мячик для пинбола. В реванше с Фьюри Усик сделает то же, что и в первом бою", - приводит слова промоутера World Boxing News.

Ранее промоутер Фьюри объяснил, что станет определяющим для победы в реванше с Усиком.

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