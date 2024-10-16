Известный украинский боксер получил инвалидность второй группы

Бывший чемпион WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе Вячеслав Узелков (30-4, 19 КО) получил инвалидность второй группы.

Украинский боксер опубликовал пост на своей странице в Instagram.

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"Ну что, из МСМК (мастер спорта международного класса – прим.) превратился в инвалида второй группы.

Благодарю тех людей, которые причастны. Но живу дальше и руки не сложил. Господь дал мне шанс".

В 2012 году боксер пережил инсульт. В конце марта текущего года Узелкову диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги. В апреле он перенес операцию на сердце.

Ранее Богачук назвал самого желаемого соперника.

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