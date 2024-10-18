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Атлас предсказал победителя реванша Джошуа - Дюбуа

Специалист считает, что бой может поставить крест на карьере Энтони.
Сегодня, 15:04
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images

Авторитетный тренер Тедди Атлас поделился мнениями о реванше между чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO) и экс-чемпионом в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

По словам эксперта, судьба второго поединка зависит от того, в какой психологической форме подойдет Эй Джей.

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"Джошуа уже давно в боксе. Он был чемпионом, он проигрывал, возвращался, он был золотым медалистом, его любят в его родной стране. Энтони заслужил право принимать собственные решения.

Сможет ли он победить Дюбуа? Это сложный вопрос. Мы уже знаем, что Дюбуа сильный и крепкий и может ударить, но мы не знали, насколько он силен морально, как он получил уверенность и веру в себя. Дюбуа может сделать самое важное в реванше – победить Джошуа психологически", - приводит слова тренера Seconds Out.

В первом бою Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

Ранее Рой Джонс назвал условия для победы Джошуа в реванше с Дюбуа.

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