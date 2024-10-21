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Дюбуа назвал секрет, который поможет победить Джошуа в реванше

Даниэль верит в свою уникальность и слабость Энтони.
Сегодня, 11:20
Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа / Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказался о втором поединке с Энтони Джошуа.

По словам британца, Энтони сомневается насчет реванша, но должен будет принять этот вызов.

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"У Джошуа в голове слишком много демонов. Ходит много разговоров, и люди могут уговорить его еще раз встретиться со мной, но я не знаю. 

Если говорить обо мне, то я готов драться. Я готов выйти и показать миру, что я король этого дивизиона", - приводит слова Дюбуа BoxNation.

В первом бою Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

Ранее Рой Джонс назвал условия для победы Джошуа в реванше с Дюбуа.

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