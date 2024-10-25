Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого боя
Александр в очередной раз опроверг слухи.
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался про первый бой с Тайсоном Фьюри.
Украинец вновь подтвердил, что британец не ломал ему челюсть.
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"Он не сломал мне челюсть. Нет, это неправда", - приводит слова украинца Boxing King Media.
В первом бою Усик победил Фьюри и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.
Отметим, что боксеры провели битву взглядов.
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