Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого боя

Александр в очередной раз опроверг слухи.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался про первый бой с Тайсоном Фьюри.

Украинец вновь подтвердил, что британец не ломал ему челюсть.

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"Он не сломал мне челюсть. Нет, это неправда", - приводит слова украинца Boxing King Media.

В первом бою Усик победил Фьюри и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Отметим, что боксеры провели битву взглядов.

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