Усик оценил обещание Фьюри, нокаутировать его в реванше

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александра Усик высказался по поводу реванша с Тайсоном Фьюри.

Украинец прокомментировал обещание британца нокаутировать его. По словам Усика, он не обращает внимания на высказывания его оппонента.

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"Мой, брат, я совершенно не думаю об этом. Для меня не важно, что говорит Тайсон.

Это будет не новый бой, а продолжение нашего первого поединка. Это не первый раунд, а 13, 14, а может и 15, 16, 17. На все воля Бога", - приводит слова украинца Boxing King Media.

Ранее Усик обратился к Трампу с просьбой помочь освободить украинцев из российского плена.

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