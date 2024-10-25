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Усик оценил обещание Фьюри, нокаутировать его в реванше

Украинский чемпион хладнокровно пропустил заявление Тайсона.
Сегодня, 14:45
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александра Усик высказался по поводу реванша с Тайсоном Фьюри.

Украинец прокомментировал обещание британца нокаутировать его. По словам Усика, он не обращает внимания на высказывания его оппонента.

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"Мой, брат, я совершенно не думаю об этом. Для меня не важно, что говорит Тайсон. 

Это будет не новый бой, а продолжение нашего первого поединка. Это не первый раунд, а 13, 14, а может и 15, 16, 17. На все воля Бога", - приводит слова украинца Boxing King Media.

Ранее Усик обратился к Трампу с просьбой помочь освободить украинцев из российского плена.

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