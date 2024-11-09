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Вячеслав Узелков скончался в возрасте 45 лет

Бывшего боксера не стало.
Сегодня, 15:34
Вячеслав Узелков
Вячеслав Узелков

Умер эксчемпион WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе Вячеслав Узелков (30-4, 19 КО).

Об этом сообщил Владимир Продиус – бывший президент Федерации Бокса Украины.

Более 10 лет назад Узелков перенес инсульт, а в этом году ему сделали операцию на сердце, после того, как у него диагностировали тромб в сердце и тромб в аорте.

В прошлом месяце Узелков сообщил, что из-за проблем со здоровьем получил инвалидность второй группы.

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