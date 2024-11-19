Нганну оценил шансы на бой с Уайлдером

Чемпион PFL в тяжелом весе Фрэнсис Нганну высказался о своем будущем.

По словам бойца, он не исключает, что проведет боксерский поединок против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.

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"Бой с Уайлдером по-прежнему мне интересен. Ничего не изменилось с момента нашего последнего разговора. Если у меня осталось несколько поединков, то я бы хотел, чтобы это был один из них.

Я подожду пару месяцев и посмотрю, устроит ли что-то PFL. Если нет, то я посмотрю, будет ли для меня что-то в боксе. Но нет такого, что прежде всего я думаю о боксе. Я знаю, что могу выступать в обоих видах спорта", - сказал Нганну в интервью TMZ Sports.

Напомним, Уайлдер провел два последних боя с переломом руки.

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