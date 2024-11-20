Определился следующий соперник Беринчика

Украинец получит соперника, у которого 11 побед за 11 боев.

Проспект легкого веса Кейшон Дэвис заявил, что его следующим соперником станет чемпион мира в легком весе по версии WBO Денис Беринчик.

По словам американца, он проведет титульный бой с представителем Украины.

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"Я пока не буду раскрывать всю информацию, но моим следующим соперником станет Денис Беринчик. Беринчик – непобежденный боксер. Он из Украины, дружит с Ломаченко и Усиком. Денис – замечательный боксер.

Это безумие, год назад мы уже должны были драться, но теперь, когда он чемпион мира... все сложилось замечательно. Это будет замечательный бой", - приводит слова американца Boxing News 24.

Ранее были названы гонорары Усика и Фьюри за реванш.

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