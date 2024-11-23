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Малиньяджи сделал прогноз на реванш Усика с Фьюри

Эксперт назвал одного из боксеров роботом.
Сегодня, 07:25
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи поделился мнением по поводу поединка обладателя титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам эксперта, украинец сможет во второй раз победить британца благодаря своему отношению к делу.

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"Фьюри удивляет нас, но я думаю, что Усик - робот, если говорить о том, что он делает. Даже если ты используешь против Усика физическую силу, то будешь иметь дело с парнем, который просчитывает тебя, когда ты идешь на него. Фьюри не сможет просто решить, что пройдет через этого парня, как он сделал с Уайлдером, потому что у Усика немного лучше работают ноги, чем у Деонтея. Так что он может этому помешать и просчитать, когда ты будешь приближаться. Тебе нужно заслужить эту дистанцию, даже если ты физически мощнее.

Готов ли и сможет ли Фьюри пройти через это в своем возрасте? Этот бой сложится иначе в сравнении с первым. Но я склоняюсь в сторону Усика", - сказал Малиньяджи для ProBox TV.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее были названы гонорары Усика и Фьюри за реванш.

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