Чисора сделал прогноз на бой Дюбуа – Паркер
Ветеран бокса Дерек Чисора поделился прогнозом на потенциальный поединок между чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.
По словам британца, его соотечественник должен уверенно побеждать новозеландца.
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"Даниэль выиграет этот бой. У Паркер крепкий подбородок, но Дюбуа очень сильно бьет. Я не хочу влезать в неприятности, но мы все знаем уже, какого числа эти парни подерутся.
Если бой подтвердят, то я думаю, что Дюбуа победит. Я думаю, что поединок продлится пять раундов и Даниэль возьмет свое", - сказал Чисора для BoxNation.
Ранее был назван новый соперник Чисоры - он проводил бои с Фьюри и Джошуа.
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