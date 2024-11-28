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Чисора сделал прогноз на бой Дюбуа – Паркер

Британец предсказывает досрочную победу.
Сегодня, 12:02
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Ветеран бокса Дерек Чисора поделился прогнозом на потенциальный поединок между чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

По словам британца, его соотечественник должен уверенно побеждать новозеландца.

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"Даниэль выиграет этот бой. У Паркер крепкий подбородок, но Дюбуа очень сильно бьет. Я не хочу влезать в неприятности, но мы все знаем уже, какого числа эти парни подерутся. 

Если бой подтвердят, то я думаю, что Дюбуа победит. Я думаю, что поединок продлится пять раундов и Даниэль возьмет свое", - сказал Чисора для BoxNation.

Ранее был назван новый соперник Чисоры - он проводил бои с Фьюри и Джошуа.

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