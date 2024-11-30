Беллью назвал боксера с самым сильным ударом в истории
Тони выделил рекордсмена, на которого ровняется Владимир Кличко.
Бывший чемпион мира в крузервейте по версии WBC Тони Беллью высказался по поводу истории бокса.
Британец назвал боксера, который обладал самым сильным ударом за всю историю.
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Тони выделил панчера Джорджа Формана.
"Несомненно, у Формана был самый сильный удар, который бокс когда-либо видел".
Biggest puncher boxing has ever seen without doubt!!— Tony Bellew (@TonyBellew) November 19, 2024
Отметим, что Форман является самым возрастным чемпионом мира, нокаутировав в 1994 году Майкла Мурера в бою за титул IBF. Тогда ему было 45 лет.
Напомним, легендарный Леннокс Льюис навестил лагерь Александра Усика.
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