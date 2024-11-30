Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Британец будет поддерживать одного боксера, но победит другой.

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Дерек Чисора поделился мнением по поводу второго боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам британца, он будет поддерживать своего соотечественника, но победит представитель Украины.

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"Верю ли я в победу Тайсона? Я вижу с кем он спаррингует перед этим боем, но я не вижу, чтобы эти ребята сделали из него угрозу для Усика. Все они в восторге от Фьюри и будут себя сдерживать.

Александр выйдет совсем другим на бой. Я вижу, как Усик быстро начнет этот бой и быстро его закончит, украинец постоянно говорит, что не оставит его в покое. Я хочу победы Тайсона, но шансов мало", - приводит слова Дерека Boxing News 24.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее тренер высказался про вес Фьюри в реванше с Усиком.

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