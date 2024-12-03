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"Плохая карма": следующий соперник Богачука уже получил нового оппонента

Мадримов "обеспечил" себя двумя боями.
Сегодня, 08:50
Исрали Мадримов / Getty Images
Исрали Мадримов / Getty Images

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Исраил Мадримов получил оппонента - обладатель временного титула WBC в этой же весовой категории Верджила Ортиса.

Поединок, который запланирован на 22 февраля, уже выдался скандальным.

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Все дело в том, что Мадримов проведет бой против Сергея Богачука 21 декабря.

Промоутер украинца Том Леффлер отреагировал на объявление поединка представителя Узбекистана.

"Плохая карма. Сергей Богачук имеет более 90 процентов нокаутов, дважды сбивал с ног Верджила Ортиса. Он собирается нокаутировать Мадримова 21-го декабря, больше никаких дел с судьями".

Напомним, был объявлен следующий соперник Дюбуа и назначена дата боя.

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