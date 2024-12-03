"Плохая карма": следующий соперник Богачука уже получил нового оппонента
Мадримов "обеспечил" себя двумя боями.
Бывший чемпион мира в первом среднем весе Исраил Мадримов получил оппонента - обладатель временного титула WBC в этой же весовой категории Верджила Ортиса.
Поединок, который запланирован на 22 февраля, уже выдался скандальным.
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Все дело в том, что Мадримов проведет бой против Сергея Богачука 21 декабря.
Промоутер украинца Том Леффлер отреагировал на объявление поединка представителя Узбекистана.
"Плохая карма. Сергей Богачук имеет более 90 процентов нокаутов, дважды сбивал с ног Верджила Ортиса. Он собирается нокаутировать Мадримова 21-го декабря, больше никаких дел с судьями".
Напомним, был объявлен следующий соперник Дюбуа и назначена дата боя.
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