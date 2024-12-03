Бывший чемпион мира по боксу умер в 46 лет
Исраэль Васкес скончался из-за болезни.
Бывший чемпион мира во втором легчайшем весе Исраэль Васкес скончался в 46 лет.
Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил новость.
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"Спасибо тебе, Исраэль, за столько замечательных воспоминаний, которые ты подарил нам своими действиями на ринге, но самое главное - за его пределами. Ты теперь вечен, покойся с миром, все будет хорошо".
Ранее у мексиканца обнаружили саркому.
Васкес провел 49 боев на профессиональном уровне, в которых 44 раза победи (32 раза нокаутом).
Напомним, Вячеслав Узелков скончался в возрасте 45 лет.
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