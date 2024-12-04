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"Мне просто надоело": Джервонта Дэвис ошеломил заявлением о скором завершении карьеры

Американский чемпион раскрыл свои дальнейшие планы.
Сегодня, 11:59
Джервонта Дэвис / Getty Images
Джервонта Дэвис / Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис заявил, что вскоре собирается завершить карьеру.

По словам американского боксера, он намерен провести три боя в следующем году, после чего уйдет на пенсию.

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"С этим будет покончено после следующего года. Три поединка в следующем году и я ухожу.

Это мусор, отстой. Я ухожу. Я сыт этим по горло. Мне плевать на пояса. Мне плевать на все это. Я беспокоюсь о том, как бы получить свои деньги и выбраться отсюда.

Мне просто надоело. Это даже не бокс. Это все. У меня тоже есть дети. У меня только что родился сын. Я не хочу продолжать драться, получать удары и все такое", - заявил Дэвис на пресс-конференции, посвященной его ближайшему бою против Ламонта Роуча.

Ранее промоутер Джервонты Дэвиса назвал причину срыва боя с Василием Ломаченко.

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